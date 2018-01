Angelina e Pitt compram apartamento luxuoso em Berlim Os atores americanos Brad Pitt e Angelina Jolie compraram um luxuoso apartamento no coração de Berlim, segundo a edição desta quarta-feira do primeiro número da recém-lançada edição alemã da revista americana Vanity Fair. O apartamento, segundo a revista, tem 600 metros quadrados e fica próximo à Alexanderplatz, antigo centro de Berlim Oriental e hoje incluída no bairro Mitte, área conhecida por ser habitada por pessoas com alto poder aquisitivo. O Mitte é uma mistura de edifícios governamentais, imóveis reformados de alta qualidade, mas também de velhos casarões da primeira metade do século 20 e outros ainda mais antigos. O casal visitou Berlim várias vezes em busca de uma residência. Além disso, Angelina havia mencionado recentemente que não queria que seus três filhos fossem criados em Hollywood. A revista não especificou se a compra do apartamento indica que o casal tenha feito planos para fixar sua residência de forma permanente na capital alemã, já que Pitt e Angelina também são proprietários de outro luxuoso apartamento em Paris. Angelina e Pitt se apaixonaram durante as filmagens de Sr e Sra Smith, em 2005, colocando fim ao casamento do astro com a também atriz Jennifer Aniston. O casal tem três filhos juntos - o cambojono Maddox, de 5 anos, a etíope Zahara, de 2 anos e Shiloh Nouvel, a única biológica, nascida em maio de 2006, na Namíbia.