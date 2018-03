Angelina deixará o cinema aos poucos para se dedicar à família

A atriz americana Angelina Jolie revelou nesta quinta-feira, 13, em entrevista, seus planos de deixar aos poucos a carreira no cinema para se dedicar em tempo integral aos seis filhos com o ator Brad Pitt. Veja também: Jennifer Aniston posa de biquíni e fala sobre tudo na 'Vogue' 'O que ela fez não foi legal', diz Jennifer sobre Angelina Hillary Duff e namorado encarnam Pitt e Angelina em Halloween Angelina Jolie diz em entrevista que pode adotar o 7.º filho "Não tenho pensado em continuar atuando durante muito tempo", disse Angelina à rede britânica de televisão "BBC", afirmando que não está preocupada com o passar do tempo e pelo efeito que isso costuma ter entre as atrizes de Hollywood, porque sua intenção é deixar o cinema antes que o cinema a deixe. A atriz de 33 anos disse que cada vez gosta mais de ficar em casa com os seis filhos: Shiloh e os gêmeos Vivienne Marcheline e Knox - nascidos da união com Pitt -, e Maddox, Zahara e Pax, adotados no Camboja, Etiópia e Vietnã, respectivamente. Angelina, que nestes dias faz a promoção de Changeling, o mais recente filme de Clint Eastwood, disse que sua idéia é fazer um filme por ano e, "de maneira natural", ir espaçando sua participação a projetos que forem interessantes. "Estou disposta a fazer algumas coisas agora e ir desaparecendo para estar preparada quando tiver que ser avó", acrescentou, rindo, a atriz, que se declarou uma felizarda por fazer o que gosta. "Ter tempo para contar histórias e ter sucesso suficiente para poder decidir sobre as histórias que quero contar", disse. A atriz, que é embaixadora da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), considerou que "tudo acontece em fases", e expressou sua confiança de que não terá que seguir atuando no futuro para ganhar a vida. "O primeiro e principal, agora, é que tenho um monte de crianças, e tenho a grande responsabilidade de garantir que estão sendo bem-criados e que nos têm (a ela e a Pitt) ali para eles", disse. Angelina afirmou que, em qualquer caso, continuará ativa, principalmente para ensinar os filhos sobre o mundo, com a intenção de que sejam conscientes de que há diferentes países e culturas.