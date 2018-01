Angelina deixa Brad Pitt com os filhos para visitar Haiti

A atriz Angelina Jolie contou a jovens haitianas que deixou Brad Pitt em casa com os seis filhos do casal enquanto ela visitava um centro de atendimento a menores da ONG Aldeias Infantis SOS em Porto Príncipe, a capital do Haiti.

Embaixadora da boa vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), Angelina chegou a Porto Príncipe na terça-feira para ver a situação da capital haitiana após o terremoto de 12 de janeiro e percorreu as instalações da Aldeias Infantis SOS.

Lá, conheceu os programas de atendimento aos menores e deu alguns presentes, relatou à Agência Efe o diretor do projeto de emergência da entidade, Edgar Orantes.

Angelina teve um encontro informal com vários jovens que residem no centro e as meninas aproveitaram para perguntar por que não estava acompanhada do marido.

Durante a visita, que durou cerca de uma hora, a estrela percorreu dois dos 19 grupos ou "famílias" em que o centro está organizado e conversou com os funcionários do lugar.

A atriz, de 34 anos, pediu aos responsáveis pela Aldeias Infantis SOS que levem à sociedade a mensagem de que agora não é o momento de incentivar as adoções de crianças, mas de trabalhar pelo reagrupamento dos menores com suas famílias.

"Talvez dentro de dois anos se possa considerar a opção das adoções, mas por enquanto é preciso favorecer as reuniões e proteger as crianças", explicou Orantes.