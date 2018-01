Ang Lee, o primeiro diretor de Taiwan a vencer o Oscar No ano em que os filmes promoveram tolerância e diferentes formas de amar, o diretor Ang Lee, vencedor do Oscar por O Segredo de Brokeback Mountain, disse ter contado com uma boa coincidência de fatos. ?Trabalhei nesse projeto durante oito anos e só agora, quando a audiência pede temas mais fortes e complexos na tela grande, conseguimos estrear. Talvez essa seja uma das explicações do sucesso mundial do filme?, contou ele, primeiro diretor de Taiwan a ganhar o prêmio nessa Categoria. Antes, Lee vencera com melhor filme estrangeiro concorrendo com O Tigre e o Dragão. Desde então, a evolução foi gradativa. ?Passei a buscar as histórias que oferecessem um olhar mais intimista e mais humanista.? Segundo ele, o drama lhe oferece mais condições para exercitar esse tipo de direção. ?Gosto de projetos que envolvam algum tipo de repressão, seja vindo do exterior ou mesmo mais intimista.? Lee também preferiu não apontar algum tipo de interpretação que mais lhe agradasse, descartando alguma fórmula para conseguir atuações mais intensas de seu elenco. ?Gosto de histórias originais, com mudanças mirabolantes de clima. Isso me deixa mais animado.?