Andy Serkis deve fazer Capitão Haddock na trilogia de 'Tintin' LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O ator Andy Serkis vai voltar a trabalhar com o diretor Peter Jackson em "Tintin", a trilogia de filmes da DreamWorks que vai reunir o diretor de "O Senhor dos Anéis" e Steven Spielberg. Embora a DreamWorks não tenha confirmado a notícia, acredita-se que Serkis fará o papel do Capitão Haddock, um capitão do mar temperamental, na adaptação assinada pelo roteirista britânico Steven Moffat da história em quadrinhos criada pelo falecido animador belga Hergé. Nas histórias, Tintin é um jovem repórter que percorre o mundo e é acompanhado em suas aventuras por seu cãozinho Milou, e, mais tarde, por personagens como o capitão Haddock, o professor Cálculus e os detetives trapalhões Dupond e Dupont. Imensamente populares na Europa, os livros já foram traduzidos para 50 línguas e já venderam mais de 200 milhões de cópias. Os três longas-metragens serão feitos com tecnologia de captura de performance e produzidos em 3D. Jackson e Spielberg vão dirigir um filme cada, e ainda não foi determinado o diretor do terceiro. Andy Serkis fez o papel do infeliz Gollum na trilogia "O Senhor dos Anéis", de Jackson, e, do mesmo diretor, atuou no remake de "King Kong". Seus outros créditos incluem "De Repente 30" e "O Grande Truque". (Por Carly Mayberry e Borys Kit)