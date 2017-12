Ancine divulga o seu Adicional de Renda 2006 A Agência Nacional de Cinema (Ancine) divulgou hoje no Diário Oficial da União os valores do Prêmio Adicional de Renda 2006, que objetiva premiar distribuidores, produtores e exibidores, consolidando uma forma de financiamento além do incentivo fiscal. Foram destinados pela agência cerca de R$ 8 milhões para 23 produtoras, 6 distribuidoras (a Riofilme, sozinha, levou R$ 1,3 milhão) e 16 exibidoras (complexo de uma sala, num total de R$ 413 mil; duas salas, total de R$ 869 mil). Foram contempladas produções como Cinema, Aspirinas e Urubus, que concorre à pré-seleção ao Oscar. A lista da Ancine está na pág. 7 do Diário Oficial (http://www.in.gov.br).