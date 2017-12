Ancine anuncia investimento de mais de R$40 milhões em produções brasileiras

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) anunciou nesta sexta-feira, 12, no escritório regional da agência em São Paulo, os beneficiados do programa Brasil de Todas as Telas, cujo recurso total investido é de R$ 40 milhões.

Serão R$ 30 milhões para 22 longas-metragens (17 filmes de ficção, duas animações e três documentários) de seis estados brasileiros e Distrito Federal. Entre eles estão os projetos dos cineastas Selton Mello, Rosane Svartman, Caito Ortiz, Luiz Fernando Carvalho e Cláudio Assis.

"O intuito é ajudar a acelerar o processo de chegada desses projetos às salas de cinema", comentou Manoel Rangel, diretor-presidente da Ancine.O Brasil de Todas as Telas também investirá R$ 9,95 milhões em projetos ainda em desenvolvimento, com o intuito de auxiliar o amadurecimento das produções nacionais. Serão 36 projetos de longas-metragens e 50 seriados para a televisão.