Análise: vale a pena tentar criar um limite para blockbusters

Há uma forte tendência entre as grandes distribuidoras americanas de concentrar os orçamentos em poucos títulos com força suficiente para conseguirem grandes audiências em todos os mercados do mundo. A nova estratégia começou logo após a crise econômica de 2012 com vistas à redução de riscos, usando investimentos já feitos em franquias em contratos de gaveta, visando também à recuperação dos investimentos feitos na década passada na expansão dos multiplex em escala mundial. Hoje, a amortização da produção do filme norte-americano, cada vez mais caro, se faz de uma maneira inversa ao que acontecia há dez anos. Hoje, os filmes recuperam 70% de seu custo no mercado internacional.

Países que tiveram grandes investimentos dos operadores estrangeiros, como o Brasil, conseguiram expandir seu mercado e recebem de volta o valor da conta. Seja pelo perigo da pirataria, do fim do mercado de DVD, pelo crescimento do VOD (video on demand). Trata-se do método do pescador: jogar a maior rede e recolhê-la o mais rápido possível.

No Brasil, a tendência ficou muito clara quando vários lançamentos foram antecipados e concentrados no início de 2014 para fugir da competição da Copa e eleições. Foi um filme atrás do outro, com uma grande ocupação de salas. Briga de cachorro grande. Mas, como disse um dos grandes operadores da exibição, "o pior ou o melhor de tudo é que deu certo".

Se foi bom para o blockbuster e para o mercado em geral, é preciso saber: quem perdeu - se é que perdeu e por quê. Num país no qual a grande maioria dos complexos de salas multiplex tem entre 5 e 8 salas, fica apertado entrar se seu produto não for um blockbuster. Por outro lado, é predatório porque esta prática é contra o espírito de transbordamento do conceito multiplex. É preciso cuidado com as falsas bandeiras.

Diante dos fracos números do filme nacional do ano, argumenta-se a ausência de espaço para eles. Sinceramente, não vi nenhum lançamento brasileiro prejudicado por este fato novo. Alguns até cresceram em escala - mais do que deveriam - mas seus resultados não reagiram a esse crescimento. Também seria importante saber se 2014 foi atípico ou se a prática será rotineira. Acredito que 2015 será um ano de blockbusters ainda mais potentes, inclusive alguns nacionais. Alguma coisa deve ser feita em busca do bom senso.

A Ancine propõe limitar, num porcentual de cerca de 30%, a ocupação de complexos de mais de 5 salas. Tem distribuidor dizendo que, se isto acontecer, os blockbuster vão ficar mais tempo em cartaz e ocupando mais salas; os exibidores ficam no meio termo entre uma programação mais saudável e o arrasa-quarteirão; os advogados falam que o caso é inconstitucional. Mas quem sabe o que é inconstitucional, na realidade? Muitas vezes nem o Supremo. O que pode acontecer é a Ancine usar uma cota de tela mais rígida como punição. Será? De novo o contencioso de tratar o exibidor como inimigo e o filme brasileiro como penalidade?

Ninguém gosta de interferências no seu negócio, mas o mercado deve ser para todos. O melhor argumento para não se fazer nada é dizer que o caso é complicado. Gostaria de ver um novo modelo, em 2015, mas, como teste e com chance de mudar, sem a força da lei. Temos de encontrar uma convivência entre grandes, médios e pequenos.

* cineasta e diretor do site Filme B