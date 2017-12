Análise: 'Mate-me por Favor' navega por dentro do universo teen brasileiro

Mate-me por Favor. O título remete a um daqueles antigos filmes noir, cheios de clima e suspense. O longa de Anita Silveira da Rocha não deixa de ter relações com esse gênero. Mas, como verá o espectador, amolda-se muito mais ao ambiente brasileiro que às enfumaçadas atmosferas de Los Angeles. Não tem tipos durões ou femmes fatales. Falta-lhe glamour, e isso, julga-se, é proposital.

Na verdade ambienta-se no universo teen e numa localidade precisa - a Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio, com seus condomínios modernos e amplos terrenos vazios. É na noite da Barra que o filme começa com a perseguição e assassinato de uma jovem. O corpo aparece no dia seguinte, num terreno baldio. Assassinato e estupro, talvez. O primeiro de uma série de crimes que vai atormentar o grupo de adolescentes moradores nas vizinhanças e que estuda no mesmo colégio.

Os crimes pairam sobre o grupo e, compreensivelmente, se tornam o assunto dominante entre os jovens. Mas Anita aproveita a trama para lançar um olhar documental ao modo de vida dessa moçada. Seus namoros, o experimento com o sexo, as rivalidades, as agressões, a experiência da morte, os pais ausentes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A opção é radical. De modo geral, vemos os adolescentes um tanto deslocados num mundo de adultos, que ainda detêm o poder e o dinheiro. Em Mate-me por Favor, os adultos estão ausentes. Não são vistos, na prática. Às vezes, ouvem-se suas vozes, em especial no colégio. Mas são nulos. É um mundo jovem. E este é o mundo da perplexidade, tanto que às vezes nem se dá conta dessa situação.

Se o medo e a insegurança os envolvem, a opção é muito mais pela atmosfera, pelo clima do terror, do que por cenas explícitas. Há essa atmosfera de expectativa, uma angústia desenhada em planos longos, com uma trilha sonora inspirada e uma edição de som muito boa.

Podem-se encontrar influências estéticas aqui ou ali. Preferia dizer que se nota certo diálogo com a estranheza dos filmes de David Lynch ou a imersão radical no universo teen como em Gus Van Sant. Anita tempera referências com citações da poesia mórbida de Augusto dos Anjos e alusões ao caso real da atriz Daniella Perez, assassinada em 1992. Em todo caso, o filme respira essa violência latente no Brasil, e um pouco em toda parte. O apuro formal apenas a ressalta ainda mais.