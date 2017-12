Análise: Globo de Ouro já não é prévia do Oscar

Pode ser que o Globo de Ouro não tenha mais aquela garantia de ser a prévia do Oscar, como já foi no passado. Mas se o leitor cruzar a lista dos indicados para os prêmios da Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood com a do SAG, Sindicato dos Atores, divulgada na quarta-feira, 10, vai descobrir mais do que simplesmente coincidências. As cinco indicadas na categoria de drama são rigorosamente as mesmas nas duas listas, e assim será uma grande surpresa se a próxima vencedora do Oscar não for uma das seguintes atrizes – Jennifer Aniston, por Cake; Felicity Jones, por A Teoria de Tudo; Julianne Moore, Still Alice; Rosamund Pike, Garota Exemplar; e Reese Witherspoon, Wild.

Na lista de indicados para melhor ator de drama, quatro são os mesmos, no Globo de Ouro como no SAG, onde não existe a diferença de categoria – Steve Carrell, por Foxcatcher; Benedict Cumberbatch, o ator que faz a voz do dragão, Smaug, em A Batalha dos Cinco Exércitos, por O Jogo da Imitação; Jake Gyllenhaal, O Abutre; e Eddie Redmayne, A Teoria de Tudo. Completam as duas listas – David Oyelowo, por Selma, no Globo de Ouro; e Michael Keaton, por Birdman, no SAG. Como a Academia adora atores que sofrem transformações físicas, Steve Carrell, irreconhecível no longa de Bennett Miller, pode ser a aposta segura para o Oscar.

O melhor filme no Globo de Ouro divide-se em duas categorias – melhor drama e melhor comédia ou musical. O vencedor de indicações deste ano, Birdman, de Alejandro González-Iñárritu, concorre a melhor comédia com O Grande Hotel Budapeste, de Wes Anderson; Caminho da Floresta, o musical de Rob Marshall; Pride, de Matthew Warchus; e Um Santo Vizinho, de Theodore Melfi. Cada um com cinco indicações no Globo de Ouro, Boyhood, de Richard Linklater, e O Jogo da Imitação, de Morten Tyldun, concorrem a melhor drama com Foxcatcher; Selma e A Teoria de Tudo, de James Marsh. Os indicados para o Globo de Ouro de direção são apenas cinco, misturando comédia, musical e drama. Concorrem – Wes Anderson, por O Grande Hotel Budapeste; Ava Duvernay, por Selma; David Fincher, por Garota Exemplar; Alejandro González-Iñárritu, Birdman; e Richard Linklater, Boyhood.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É uma boa lista para se apostar também para o Oscar, exceto, talvez, a diretora de Selma, que deve sair para que o Oscar da categoria abrigue um nome de maior impacto. Afinal, existe a expectativa de que a Academia indique para melhor filme, além de todos esses, Foxcatcher – claro – e O Invencível, de Angelina Jolie, que não teve indicações no SAG nem no Globo de Ouro. Vale assinalar que além de concorrer a melhor atriz de drama, Julianne Moore também está indicada para o Globo de Ouro de melhor atriz de comédia ou musical por Mapa para as Estrelas, de David Cronenberg, pelo qual já venceu o prêmio de interpretação em Cannes. E também que, sem distinção entre roteiros adaptados ou originais, concorrem ao Globo de Ouro da categoria Birdman, Boyhood (o provável vencedor, pela originalidade da proposta) e O Grande Hotel Budapeste.

Na categoria filme estrangeiro, o Globo de Ouro selecionou cinco títulos, incluindo Ida, do polonês Pawel Pawlikowski, que já foi eleito o melhor estrangeiro do ano pela crítica de Los Angeles. O Brasil, que indicou Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro, para o Oscar, não concorrerá ao Globo de Ouro. O russo Leviatã, de Andrei Zviaguintsev, eleito o melhor filme da recente Mostra de São Paulo pela crítica, é outro dos indicados. Existe no SAG a categoria de interpretação coletiva. Concorrem – Birdman, Boyhood, O Grande Hotel Budapeste, O Jogo da Imitação e A Teoria de Tudo. A festa do Globo de Ouro ocorre em 11 de janeiro; a do SAG, em 25, também de janeiro. A Academia faz o anúncio dos indicados para o Oscar em 15 de janeiro, após a entrega do Globo de Ouro, e outorga o prêmio em 22 de fevereiro.

Indicados ao Globo de Ouro - Cinema

Melhor filme de Drama

Boyhood - Da Infância à Juventude

Foxcatcher: Uma História que Chocou o Mundo

O Jogo da Imitação

Selma

A Teoria de Tudo

Melhor filme de comédia ou musical

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

O Grande Hotel Budapeste

Caminhos da Floresta

Pride

Um Santo Vizinho

Melhor diretor

Alejandro González Iñárritu (Birdman)

Wes Anderson (O Grande Hotel Budapeste

Ava DuVernay (Selma)

David Fincher (Garota Exemplar)

Richard Linklater (Boyhood)

Melhor Atriz em drama

Jennifer Aniston, Cake

Felicity Jones, A Teoria de Tudo

Julianne Moore, Still Alice

Rosamund Pike, Garota Exemplar

Reese Witherspoon, Livre

Melhor atriz coadjuvante

Patricia Arquette, Boyhood - Da Infância à Juventude

Keira Knightley, O Jogo da Imitação

Emma Stone, Birdman

Meryl Streep, Caminhos da Floresta

Naomi Watts, Um Santo Vizinho

Melhor ator de comédia ou musical

Ralph Fiennes (O Grande Hotel Budapeste)

Michael Keaton (Birdman)

Bill Murray (Um Santo Vizinho)

Joaquin Phoenix (Vício Inerente)

Christoph Waltz (Big Eyes)

Melhor ator coadjuvante

Robert Duvall (O juiz)

Ethan Hawke (Boyhood)

Edward Norton (Birdman)

Mark Ruffalo (Foxcatcher)

J.K. Simmons (Whiplash: Em Busca da Perfeição)

Melhor animação

Operação Big Hero

Festa no Céu

Os Boxtrolls

Como Treinar o seu dragão 2

Uma Aventura Lego

Melhor roteiro

Wes Anderson, O Grande Hotel Budapeste

Gillian Flynn, Garota Exemplar

Alejandro González Inarritu, Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr., Birdman

Richard Linklater, Boyhood - Da Infância à Juventude

Graham Moore, O Jogo da Imitação

Melhor Filme Estrangeiro

Força Maior (Suécia)

Gett: The Trial of Viviane Amsalem (França)

Ida (Polônia)

Leviatã (Rússia)

Tangerines (Estônia)

Melhor canção

Big Eyes - Big Eyes (Lana Del Ray)

Glory - Selma (John Legend, COmmon)

Mercy Is - Noé (Patty SMith, Lenny kaye)

Opportunity - Annie

Yellow Flicker Beat - Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1 (Lorde)

Melhor trilha sonora

O Jogo da Imitação - Desplat

A Teoria de Tudo - Yohan Yohanson

Garota Exemplar - Trent Reznor

Birdman

Interestelar - Hans Zimmer

Filmes indicados ao Globo de Ouro 2015

Birdman

Foxcatcher

O Grande Hotel Budapeste

Caminhos da Floresta