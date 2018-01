'A Colina Escarlate' é romance mórbido na trilha violenta de Brian De Palma

Ainda não foi desta vez que Guillermo del Toro realizou seu ambicioso projeto de adaptar As Montanhas da Loucura, de H.P. Lovecraft, com o astro Tom Cruise. Mas o cinéfilo não tem por que se queixar. No vazio da obra

(temporariamente?) suspensa, ele ergueu um belo monumento gótico. A Colina Escarlate pode ser visto como uma súmula/soma de filmes que ele viu e livros que leu. Há um pouco de William Wyler (Tarde Demais/The Heiress), de Alfred Hitchcock (Rebecca) e Joseph L. Mankiewicz (O Solar de Dragonwyck), assim como existem ecos de Emily Bronte (a charneca de O Morro dos Ventos Uivantes) e muito, mas muito mesmo, da violência obsessiva de Brian De Palma. Poderia ser uma colcha de retalhos. É apaixonante e até original. O romantismo mórbido de Del Toro é coisa dele.

E nunca é plágio, mas referência. A herdeira de A Colina Escarlate chama-se Edith Cushing, e o nome já fornece duas chaves. Aspira ser escritora, como Edith Wharton, e seu universo é fantástico, como aquele em que reinava o ator Peter Cushing. Edith escreve sobre fantasmas que a advertem - “Fuja de Crimson Peak”. Mas é para onde ela vai ao se casar, contra a vontade do pai, com Sir Thomas Sharpe. Na decrépita mansão do aristocrata, ela descobre que o perigo real não vem dos mortos, mas dos vivos. Sir Thomas tem uma irmã, e todo cuidado é pouco com ela. Edith vai encontrar seu inferno. Mas há redenção nessa fábula sombria.

Em filmes como O Labirinto do Fauno, Del Toro já trafegou pelo universo das mentes enfermas, ao qual volta aqui. A casa não apenas esconde segredos - como a mente humana. Também é uma personagem tão importante quanto as interpretadas por Mia Wasikowska, Tom Hiddleston e Jessica Chastain. Os irmãos incestuosos, Tom e Jessica, deixam um rastro de cadáveres e corações destroçados. Mas o triângulo é, na verdade, desde o começo, um quadrilátero e Edith, no limite, será amada por dois homens, que se arriscarão para salvá-la. Talvez, para desfrutar as maravilhas de A Colina Escarlate, o espectador tenha de se entregar ao fluxo das imagens e sons, sem tentar ‘entender’. O elenco ajuda, e muito. Em especial, Tom Hiddleston, o Lóki, irmão de Thor. Muita gente já dizia, desde lá, que era gênio. Aqui, com certeza, é.