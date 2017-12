Ana Maria Nascimento e Silva, atriz e apresentadora, morre no Rio

Atriz, produtora e apresentadora, Ana Maria Nascimento e Silva morreu na nesta quinta-feira, 30, no Rio de Janeiro. Aos 65 anos, ela lutava contra um câncer de mama.

O velório foi marcado para sábado, 2, no Memorial do Carmo, localizado na zona Norte do Rio, a partir das 9h. A cerimônia será realizada até às 15h, quando a artista será cremada.

Ana Maria era viúva de Paulo César Saraceni, morto em 2012. Ela deixa dois filhos e duas netas.

Filha de Harry Anastassiadi, ex-presidente da Fox Film na América Latina, a atriz era também formada em história da arte e realizou curtos de especialização na Europa.

O cinema entrou de fato na vida de Ana Maria no filme Paraíso no Inferno, de 1977, dirigido por Joel Barcelos. A carreira na tela grande incluiu atuações em produções como O Bem Dotado – O Homem de Itu, longa de 1978 no qual ela atuava ao lado de Nuno Leal Maia.

Nos anos 1980, a atriz participou de produções como A Mulher Sensual (1981) e Ao Sul do Meu Corpo, com direção de Paulo César Saraceni.

Dentre as novelas nas quais Ana Maria atuou estão sucessos como O Salvador da Pátria, no ar em 1989, Quatro por Quatro (1994) e Zazá (1997).