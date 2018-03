Amy Pascal deixa o cargo de vice-presidente da Sony Pictures

Amy Pascal foi demitida do cargo de vice-presiente da Sony Pictures Entertainment. Ela deve começar uma produção no estúdio que foi atingido por um ataque virtual no ano passado, segundo informou a companhia nesta quinta-feira.

A notícia vem dois meses após os e-mails de Amy serem acessados por hackers, revelando conversas privadas constrangedoras.

Amy afirma que o presidente da Sony, Michael Lynton, falava sobre sua transição para produtora há algum tempo. "Estou deixando o estúdio em boas mãos", disse, em um comunicado da companhia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Sony ainda não revelou quem vai ocupar o posto.

Amy dará início à sua nova produção em maio de 2015, focando em cinema, televisão e teatro, segundo o estúdio. Como parte de um acordo de quatro anos, a Sony Pictures vai financiar a produção de Amy e deter os direitos de distribuição dos produtos.