'Amy' está entre os pré-selecionados para Oscar de melhor documentário

A Academia de Hollywood divulgou nesta terça-feira, 1, 15 filmes que estarão na próxima fase de votação para a escolha do Oscar de melhor documentário. 124 filmes foram originalmente submetidos nessa categoria.

Entre os escolhidos, estão Amy, sobre Amy Winehouse, What Happened, Miss Simone, sobre Nina Simone e Heart of a Dog, de Laurie Anderson.

Veja a lista com os 15 pré-selecionados, divulgados pela Academia junto com o nome de suas produtoras:

“Amy,” On the Corner Films and Universal Music

“Best of Enemies,” Sandbar

“Cartel Land,” Our Time Projects and The Documentary Group

“Going Clear: Scientology and the Prison of Belief,” Jigsaw Productions

“He Named Me Malala,” Parkes-MacDonald and Little Room

“Heart of a Dog,” Canal Street Communications

“The Hunting Ground,” Chain Camera Pictures

“Listen to Me Marlon,” Passion Pictures

“The Look of Silence,” Final Cut for Real

“Meru,” Little Monster Films

“3 1/2 Minutes, 10 Bullets,” The Filmmaker Fund, Motto Pictures, Lakehouse Films, Actual Films, JustFilms, MacArthur Foundation and Bertha BRITDOC

“We Come as Friends,” Adelante Films

“What Happened, Miss Simone?,” RadicalMedia and Moxie Firecracker

“Where to Invade Next,” Dog Eat Dog Productions

“Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom,” Pray for Ukraine Productions

As indicações do Oscar serão conhecidas no dia 14 de janeiro de 2016, e a cerimônia de entrega do prêmio ocorre no dia 28 de fevereiro, em Hollywood.