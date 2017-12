Amy Adams se destaca em dois filmes e clima pré-Oscar esquenta em Veneza

Cinco vezes indicada ao Oscar, Amy Adams pode ficar mais perto de finalmente conquistar a estatueta ao aparecer em dois filmes que estão competindo no festival de Veneza deste ano, incluindo o thriller de ficção científica A Chegada, de Denis Villeneuve.

No filme, com pré-estreia nesta quinta-feira, 1º, Amy interpreta uma linguista contratada pelo governo dos Estados Unidos para entrar em uma de 12 naves espaciais que chegaram à Terra. Sua missão: estabelecer contato com os alienígenas abordo, desenvolver uma língua comum e descobrir o motivo da visita.

O filme, que também conta com os astros Forest Whitaker e Jeremy Renner, é um dos 20 longas dos EUA e internacionais na disputa pelo Leão de Ouro, que será entregue em 10 de setembro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Várias cenas do filme são mudas e o diretor se utiliza de imagens focadas em Amy para mostrar que a comunicação de verdade nem sempre precisa de palavras.

"Denis disse 'preciso saber o que ela está pensando'. Ele confiou que o público irá entrar em uma jornada emocional", disse a atriz durante entrevista coletiva.

Amy também está no filme Nocturnal Animals, do estilista Tom Ford. Perguntada se um dos dois filmes pode ajudá-la a conquistar o aguardado Oscar, ela disse que está tentando não pensar muito sobre isto.

"Quando você tem Tom Ford, que é excelente, e você tem Denis Villeneuve, acho que você não consegue não se animar sobre o potencial que os filmes têm", disse.

"Mas tento não me preocupar com o resultado. Sou sortuda o suficiente de estar nestes filmes."