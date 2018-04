Amy Adams ganha estrela na Calçada da Fama em Hollywood

A atriz Amy Adams foi à cemimônia da Calçada da Fama em Hollywood, em Los Angeles, nesta quarta, 11, para receber sua estrela, acompahada do marido Darren Le Gallo e da filha Aviana Olea Le Gallo. Além da família, estiveram presentes o diretor Denis Villeneuve e o coprotagonista do filme A Chegada, Jeremy Renner. Com sua habitual simplicidade, ela disse que não esperava receber a homenagem e aproveitou para agradecer a família, amigos e os diretores com quem trabalhou. “Quero aproveitar esta oportunidade para dizer a todos quanto os amo. Meus irmãos, minha mãe, meus diretores, meus amigos. São os melhores”, disse emocionada.

O diretor Villeneuve elogiou o seu talento, destacando a sua garra, inteligência, batalha e generosidade. O ator Jeremy Renner brincou com Amy ao dizer que “ela é uma lenda, entre as lendas”.

Amy é de fato uma das melhores atrizes de sua geração, vencedora de vários prêmios, entre eles, dois Globo de Ouro pelos filmes A Trapaça e Grandes Olhos e cinco indicações ao Oscar, quatro como coadjuvantes e uma como atriz principal.

Ela começou a chamar a atenção da crítica em 2005, quando foi indicada a melhor atriz coadjuvante por Retrato de Família, quando deu vida à personagem Ashley, mas o reconhecimento do público veio com a princesa Giselle do filme da Disney Encantada, em 2007 (o filme ganhará uma continuação em 2018). A partir daí ela emendou um trabalho atrás do outro, dando vida a personagens completamente distintas e mostrando que além de bonita tinha muito talento.

A sua versatilidade pode ser visto em A Chegada, na pele de uma linguista que é convocada pelo governo americano para tentar se comunicar com alienígenas que chegaram na terra, e em Animais Noturnos, de Tom Ford, interpretando uma dona de galeria de arte que recebe um livro escrito pelo ex-marido (Jake Gyllenhaal).