'Amor Sem Escalas' e 'Nine' lideram indicações ao Globo de Ouro

O cantor Justin Timberlake brinca durante apresentação dos indicados ao prêmio. Sentados, os atores Diane Kruger e John Krasinski, também apresentadores na cerimônia. Foto: Chris Pizzello/AP

LOS ANGELES - O filme Amor Sem Escalas de Jason Reitman (Juno) estrelado por George Clooney, com seis indicações, e Nine, o novo musical de Rob Marshall com Penélope Cruz e Daniel Day Lewis, com cinco, lideram a disputa pelo Globo de Ouro de 2010. Mas este parece ser o ano das mulheres, já que Sandra Bullock e Meryl Streep receberam duas indicações cada uma.

VEJA TAMBÉM: Confira a lista com todos os indicados

Os concorrentes desta 67.ª edição do prêmio, que será entregue em janeiro, foram anunciados nesta terça-feira, 15, em Los Angeles, pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, com apresentação da atriz alemã Diane Kruger, o cantor americano Justin Timberlake e o ator também americano John Krasinski. O evento é o segundo maior do cinema americano e tido como prévia do Oscar.

Os indicados a melhor filme de 2009 são Amor Sem Escalas, Avatar, Bastardos Inglórios, Preciosa - Uma História de Esperança e Guerra ao Terror.

Disputam com Nine o Globo de Ouro de melhor comédia 500 dias (com ela), Antes só do que mal casado, além de dois filmes com Meryl Streep: Simplesmente Complicado e Julie & Julia.

Entre os indicados ao prêmio de melhor diretor estão Quentin Tarantino por Bastardos Inglórios, Jason Reitman por Amor Sem Escalas, James Cameron, por Avatar, Clint Eastwood por Invictus e Kathryn Bigelow (ex de James Cameron) por Guerra ao Terror. A disputa promete emoções.

Atores e atrizes

Os concorrentes da categoria melhor ator dramático são George Clooney por Amor Sem Escalas, Jeff Bridges por Crazy Heart, Morgan Freeman por Invictus e Tobey Maguire por Entre Irmãos e Colin Firth, que já venceu em Veneza com A Single Man, o prêmio de melhor ator de drama.

George Clooney em cena do filme 'Amor Sem Escalas'. Foto: AP/Paramount/Dale Robinette

Já os postulantes ao prêmio de melhor ator em comédia ou musical são Matt Damon O Desinformante!, Daniel Day Lewis por Nine, Joseph Gordon Levitt por 500 dias (com ela), Robert Downey Jr. por Sherlock Holmes e Michael Stuhlbarg por A Serious Man.

Entre as atrizes, Sandra Bullock e Meryl Streep receberam duas indicações cada.

Na categoria melhor atriz dramática Sandra Bullock foi indicada por O Lado Cego e recebeu também uma indicação como melhor atriz de comédia por A Proposta. Disputam ainda por papéis dramáticos as atrizes Helen Mirren, por A Última Estação; Emily Blunt, por The Young Victoria e Carey Mulligan, por Educação. Carey é a favorita, pois já venceu o prêmio do National Board of Review com o filme, que se chamava Sedução, ao ser exibido na Mostra de São Paulo.

Atriz Sandra Bullock recebe duas indicações ao Globo de Ouro. Reuters/Mario Anzuonoi

Já Meryl Streep foi indicada duas vezes como melhor atriz de comédia ou musical por seus papéis em Julie & Julia e em Simplesmente Complicado. Ela terá de enfrentar Julia Roberts, indicada por Duplicidade e Marion Cotillard por Nine, além de Sandra Bullock.

A disputa pelo Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro também promete ser dura – Abraços Partidos, O Profeta, Baaria e A Fita Branca, pesos pesados de Pedro Almodóvar, Jacques Audiard, Giuseppe Tornatore e Michael Haneke, estão indicados com o chileno La Nana, de Sebastián Silva, que fez sensação em Sundance, no começo do ano. Lembrando também que A Fita Branca foi o grande vencedor da premiação da Academia do Cinema Europeu divulgado no fim de semana.

O Globo de Ouro será entregue no dia 17 de janeiro. A cerimônia será conduzida pelo comediante britânico Ricky Gervais.