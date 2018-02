'Amor e Fúria' pode concorrer ao Oscar de animação

O longa nacional Uma História de Amor e Fúria é uma das 19 produções classificadas para concorrer ao Oscar de melhor animação no ano que vem, anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

Com direção de Luiz Bolognesi, o filme retrata a história de amor entre Janaína (Camila Pitanga) e um guerreiro indígena (Selton Mello), que morre e assume a forma de um pássaro. Enquanto o romance se desenvolve, o longa conta quatro momentos diferentes da história do Brasil.

Da lista anunciada, 16 filmes irão concorrer às cinco vagas finais e, caso chege a essa etapa, Uma História de Amor e Fúria será a primeira animação nacional a concorrer a uma estatueta.

Veja a seguir os demais concorrentes:

Uma História de Amor e Fúria

Tá Chovendo Hambúrguer 2

Os Croods

Meu Malvado Favorito 2

Universidade Monstros

Aviões

Turbo

Smurfs 2

Reino Escondido

Bons de Bico

Frozen: uma Aventura Congelante

Ernest and Celestine

The Fake

Khumba

The Legend of Sarila

A Letter to Momo

O Apóstolo

Puella Magi Madoka

The Wind Rises