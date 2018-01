'Amor e amizade', 'Perfeita é a mãe' e o clássico 'Rebecca' estão entre as estreias da semana

Há um filme brasileiro muito interessante, Brasil S/A, entre as estreias de quinta, 11, mas o destaque maior é a ótima adaptação de Jane Austen por Whit Stillman, Amor & Amizade. Cinéfilos de carteirinha não podem perder o retorno do clássico Rebecca, a Mulher Inesquecível, de Alfred Hitchcock, com o qual flerta o Pedro Almodóvar de Julieta, em cartaz, com sucesso, nos cinemas. A governanta de Almodóvar tem tudo a ver com a sinistra Judith Anderson do filme que volta em cópia restaurada.

Amor & Amizade

Love and friendship, Estados Unidos, Irlanda/2015, 92 min.Romance. Dir. Whit Stillman. Com Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cinema fez muitas adaptações de Jane Austen, e ela é uma autora muito cinematográfica - Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito etc. Lady Susan, a protagonista do filme de Whitman, difere das demais heroínas austenianas, que são 'boazinhas'. É uma peste - aristocrata e boêmia, executa com perfeição seu duplo plano, reconquistar o ex-amante e casar a filha. No processao, tem uma amiga como aliada, e Kate Beckinsale e Chloë Sevigny, ótimas, já haviasm atuado em Os Últimos Dias da Disco, do diretor. O casamento, vale lembrar, é o grande tema de Austen, eventualmente por afeto, na maiorias das vezes porque o contrato social era a garantia das mulheres, nma época em que viveu a escritora (1775-1817). 12 anos.

Cinearte, Cinesala, Frei Caneca Itaú, Interlagos, Kinoplex Iguatemi, Itaim, Pátio Higienópolis.

Brasil S/A

71 min. Drama. Dir. Marcelo Pedroso.

Com Edilson Silva, AdeiltonNascimento, Giovanna Simões.

Depois de participar, com êxito, de festivais no País (Brasília) e no exterior (Berlim), estreia o longa pernambucano que tece uma elaborada sinfonia audiovisual, sem diálogos, para fazer uma pensata sobre o desordenado desenvolvimentismo nacional. O diretor inspirou-se em Dziga-Vertov (O Homem com a Câmera) e Walter Ruthermann (Berlim, Sinfonia de Uma Cidade) para criar sua obra crítica, vigorosa e experimental. Não existe propriamente uma história, mas imagens e sons que se articulam formando conceitos - o cortador de cana substituído por uma máquina bizarra (e ele vira austronauta!), a burguesa que sai do seu condomínio de luxo para enfrentar o trânsito da cidade etc. Para quem embarca, pode ser uma experiência maravilhosa. 10 anos.

Frei Caneca.

Cantando de Galo

Um Gallo Com Muchos Huevos, México/2016, 98 min. Animação. Dir. Gabriel Riva PalacioAlatriste, Rodolfo Riva-Palacio Alatriste.

Uma verdadeira raridade - uma animação mexicana nas telas brasileiras. Totó sonha ser um grande galo, mas é o menor de toda a granja em que nasceu. Isso não o impede de tentar resolver a parada, quando fazendeiro ameaça destruir o mundo que cponhece para construir um empreendimento. Livre.

DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Eldorado, Frei Caneca Espaço Itaú, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping largo 13, Marabá, Market Place , Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, SP Market, Shopping D.

A Conexão Francesa

La French, França-Bélgica/2016, 135 min. Policial. Dir. Cedric Jimenez. Com JeanDujardin, Gilles Lellouche, Celine Sallette.

Jean Dujardin, astro de O Artista - que lhe deu o Oscar de ator, mais os de filme e direção para Michel Hazanavicius -, já está nos cinemas brasileiros com Um Amor à Altura, o remake francês do filme argentino Coração de Leão. Ele soma agora outreo registro ao desses filmes, o de herói de ação, na pele de magistrado que enfrenta a conexão da droga de Lyon. 16 anos.

DUBLADO: Jardim Sul. LEGENDADO: Bristol, Cidade Jardim, Espaço Itaú - Augusta, Jardim Sul, Kinoplex Itaim, Pátio Paulista, Iguatemi, Reserva Cultural.

A Corte

L'Hermine, França/2016, 98 min. Drama. Dir. Christian Vincent. Com Fabrice Luchini,Sidse Babett Knudsen, Corinne Masiero.

Outro filme francês, credenciado pelo ator, o ótimo Luchini e pelo diretor Vincent, de obras como A Separação, com Isabelle Huppert, e Os Sabores do Palácio, com Catherine Frot. Juiz durão, conhecida por suas condenações sumárias - e sempre superiores a dez anos -, enamora-se da jurada de um de seus casos. Vai amolecer, o cara? O tom é de comédia, ao contrário do violento Conexão Francesa. 12 anos.

Caixa Belas Artes, Espaço Itaú - Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Um Espião e Meio

Central Intelligence, Estados Unidos/2016, 102 min Comédia. Dir. Rawson MarshallThurber. Com Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul.

Dwayne Johnson, ex-The Rock, sofria bullyng na escola - dá pra acreditar? Agora agente da CIA, recorre a antigo colega - o carinha mais popular no colégio - para resolver caso ultrassecreto. Dwayne tem diversificado sua carreira. Comédia, série (a elogiada Ballers). Como se diz, lendas não se aposentam - reinventam-se. É o que ele está fazendo. 14 anos.

DUBLADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Jardim Sul Santana Parque, Metrô Santa Cruz, SP Market, Shopping D (3D), Tietê Plaza Shopping, LEGENDADO: Anália Franco, Boavista, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Boulervard Tatuapé, Metrô Itaquera, Metrô Tucuruvi , Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque. LEGENDADO: Eldorado, Metrô Boulervard Tatuapé, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi , Mooca Plaza Shopping (3D), Pátio Paulista, Tietê Plaza Shopping, Villa Lobos.

Perfeita É a Mãe!

Bad moms, Estados Unidos/2016, 101 min. Comédia. Dir. Jon Lucas, Scott Moore. Com Mila Kunis, Kristen Bell, Christina Applegate.

Ao contráriuo do título, a comédia é sobre três mulheres que se sentem fracassadas como mães e se unem para tentar reesolver seus problemas (e minimizar a culpa). As astrizes, e a bela Mila Kunis à frente, são o atrativo. 14 anos.

DUBLADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Jardim Sul, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi , Raposo Shopping, Santana Parque, SP Market, Tietê Plaza Shopping, LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim , Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Interlagos, Interlar Aricanduva, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Jardim Sul, JK Iguatemi, Lar Center, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi , Mooca Plaza Shopping, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Shopping D, Tietê Plaza Shopping, Villa Lobos.

A Viagem de Meu Pai

Floride, França/2015, 110 min. Comédia. Dir. Philippe Le Guay. Com Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain, Anamaria Marinca.

Destaque no recente Festival Varilux do Cinema Francês - o diretor Le Guay veio acompanhar as sessões em São Paulo e Rio -, o filme trata da relação entre pai e filha, e é uma boa pedida neste final de semana em que se comemora (dia 14) o Dia dos Pais. O elenco é poderoso. Jean Rochefort faz o pai senil que a filha (Sandrina Kiberlain) não quer internar. E ambos caem na estrada quando ela o acompanha na viagem do título, à Flórida. Por que ele quer ir lá? Surpresa... 12 anos.

Caixa Belas Artes, Frei Caneca Itaú, Interlagos.

Rebecca, a Mulher Inesquecível

Rebecca, Estados Unidos/1940, 130 min.Suspense. Dir. Alfred Hitchcock. Com Joan Fontaine, Dame Judith Anderson, Melville Cooper.

O único filme do mestre do suspense a ganhar o Oscar, mas ele não foi melhor diretor - John Ford ganhou o prêmio da categoria por As Vinhas da Ira. Baseia-se no livro famoso de Daphne Du Maurier - autora que Hitchcock adaptaria de novo em Os Pássaros, de 1963 - sobre mulher que se casa com viúvo e ele a leva para mansão assombrada pela presença da primeira esposa. Judith Anderson faz a governanta que tenta manter vivo o legado de Rebecca, e o retorno do filme, em versão restaurada, é tanto mais oportuno porque Pedro Almodóvar, em Julieta, flerta com a obra-prima antiga. A personagem de Rossy De Palma tem tudo a ver com 'Dame' Judith. 12 anos.

Espaço Itaú - Augusta, Reserva Cultural.