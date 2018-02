'Amor à Distância', comédia romântica com Drew Barrymore

Estreante no longa, a diretora Nanette Burstein conta que Amor a Distância surgiu como um projeto dela, que conseguiu cooptar Drew Barrymore e, junto com a atriz, veio o namorado/marido dela na vida, Justin Long. O filme é sobre amor a distância. Nanette define sua intenção - queria fazer uma comédia romântica honesta. Conseguiu.

Embora não seja exatamente o caso, Amor a Distância talvez venha a se constituir numa experiência como Harry e Sally - Feitos Um para o Outro. Lembram-se da comédia de Rob Reiner com Meg Ryan e Billy Crystal? Há 21 anos - a produção é de 1989 -, Harry e Sally fez história pelo frescor com que era contada a história dos amigos que hesitavam em assumir seu amor, justamente com medo de perder a amizade. O filme tem a cena clássica em que Meg simula um orgasmo no restaurante (e a cliente ao lado pede ao maître que lhe sirva o mesmo prato).

Amor a Distância tem mais palavrões do que qualquer outra produção recente classe A de Hollywood. Nanette conta que nunca foram problema para a dupla Drew/Long nem para o estúdio. Todos perceberam que o linguajar chulo faz parte da experiência, inclusive amorosa, das pessoas e que o importante era não ser vulgar. Disso ela se encarregou com os atores.

O filme trata do amor em tempos de internet. O amor a distância não é novidade - nem no cinema. Existe o caso clássico de um romance epistolar que virou cult - Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, de David Jones, com Anne Bancroft e Anthony Hopkins. Aqueles amantes trocavam cartas. Drew Barrymore e Justin Long trocam e-mails, percorrem a via do Messenger e do Facebook. Viram usuários da ponte aérea São Francisco/Nova York, mas chega o momento em que o amor a distância não funciona mais e eles enfrentam o dilema de se unir de verdade, ou desistir.

Parece tolo, mas essa nova roupagem para uma velha história - ou fórmula - toca em questões essenciais em qualquer relação, a distância ou não. Fala do compromisso que as partes precisam assumir, das concessões que precisam fazer. Cada um tem sua carreira, é justo que se sacrifiquem (um pelo outro)? E, se isso ocorrer, a ligação terá futuro? Logo surgirão as cobranças. De uma maneira um tanto cínica, pode-se definir Amor a Distância como o manual de autoajuda dos casais separados pela geografia.

Nanette Burstein quis fazer seu filme o mais honesto e verdadeiro possível. As situações e ambientes são verossímeis, as falas também. O humor fica a um passo do chulo - o colega de apartamento de Justin Long ouve o casal através da parede, faz suas necessidades no banheiro de porta aberta. Não são mais as tradicionais piadas de pum das comédias teen. E há a química do casal.