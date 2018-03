'Amizade Colorida' aborda limites entre sexo e amizade

Amigos muito próximos morrem de medo de se apaixonar e perder a amizade. Esse fantasma, que impede a concretização de possíveis grandes romances, não assombra os roteiristas de cinema, que gostam de testar os limites de seus personagens num tema para lá de complicado: relacionamentos amorosos.

Em Amizade Colorida, de Will Gluck, a história se repete com um casal de amigos que não têm dado muita sorte no amor e resolvem ir para a cama apenas pelo prazer, deixando claro que não estão namorando e que pararão tudo ao primeiro sinal de que a amizade corre riscos. Mais do que encontrar sua alma gêmea, eles não querem perder uma amizade certa.

Dylan (Justin Timberlake) é um talentoso diretor de arte de Los Angeles recrutado por Jamie (Mila Kunis) para trabalhar em uma revista de entretenimento em Nova York. Além de oferecer ótimas perspectivas profissionais a Dylan, ela o seduz com a possibilidade de viver em Nova York, uma cidade repleta de atrativos para gente descolada.

Quem viu Mila em Cisne Negro não vai reconhecer a garota maluquinha que se torna a melhor amiga de Justin na nova cidade. Ambos são teoricamente muito parecidos e não querem se envolver em novos relacionamentos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por isso, parece uma consequência natural que ambos acabem concordando em manter um relacionamento casual, sem cobranças, envolvimentos e, acima de tudo, sem amor. Como ele mesmo descreve, "fazer sexo é como jogar tênis."

Reduzido a uma atividade meramente mecânica ou esportiva, o sexo sem amor parece não assombrar o casal de amigos. Eles trabalham juntos, saem juntos, trocam confidências; tudo sem envolvimento. Ou assim eles acreditam.

O arranjo parece ir bem até que ele aproveita um feriado prolongado e a convida para conhecer sua família, que vive em Los Angeles numa bela casa à beira-mar.

O que parecia ser apenas um fim de semana familiar ganha contornos mais sérios quando Jamie ouve Dylan conversando com a irmã e fica perturbada com uma frase mal colocada por ele. Mesmo que não queiram admitir, existe algo mais profundo e sério entre os dois.

Não é preciso ser cartomante para saber que os astros conspiram em favor do casal, mas o jogo não está decidido, e muitas cartas ainda serão colocadas na mesa.

O filme estreia nas versões dublada e legendada. (Por Luiz Vita, do Cineweb)