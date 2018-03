Americanos elegem 'Lincoln' e 'Os Miseráveis' para vencer Oscar, diz pesquisa

Os norte-americanos também acreditam que a fantasia épica "O Hobbit", o filme de velho-oeste "Django Livre" e o conto de naufrágio "As Aventuras de Pi" devem ser os favoritos para a cobiçada estatueta de melhor filme, de acordo com a pesquisa online com 951 pessoas.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta quinta-feira os indicados, e colocou "Lincoln" como o principal destaque, com 12 nomeações, incluindo na categoria de melhor filme. "As Aventuras de Pi" recebeu 11 indicações.

Disputando o Oscar de melhor filme com "Lincoln" e "As Aventuras de Pi" estão o musical "Os Miseráveis", o drama sobre um refém no Irã "Argo", o drama francês "Amour", o suspense sobre a caça a Bin Laden "A Hora Mais Escura", a comédia "O Lado Bom da Vida", "Django Livre", de Quentin Tarantino, e o filme mitológico independente "Indomável Sonhadora."

Para os prêmios de atuação, 27 por cento dos entrevistados escolheram Hathaway como a provável vencedora do Oscar por seu papel como a heroína trágica de "Os Miseráveis", e 18 por cento escolheram Day-Lewis por seu desempenho como o ex-presidente dos EUA Abraham Lincoln.

As apostas podem ser certeiras já que os dois atores são considerados os favoritos à glória do Oscar na cerimônia de 24 de fevereiro.

A pesquisa foi realizada entre 8 e 9 de janeiro e tem margem de erro de mais ou menos 3,6 pontos percentuais.

(Reportagem de Jill Serjeant)