Amazon compra direitos do próximo filme de Woody Allen

A Amazon estreitou seus laços com Woody Allen e anunciou nesta quinta-feira, 18, a compra dos direitos do próximo filme do cineasta para a América do Norte. O lançamento será no próximo verão, no Hemisfério Norte (entre junho e agosto).

Estrelado por Steve Carell, Blake Lively e Kirsten Stewart, o filme chega às telonas de Estados Unidos e Canadá e, depois, estará disponível para os clientes do serviço Prime da companhia.

"Como toda relação que começa, há muita esperança, afeto mútuo e boa vontade", afirmou o diretor, em um comunicado. "As demandas chegarão mais tarde", brincou.

O filme, uma comédia romântica ambientada na década de 1930, foi rodado no verão passado em Los Angeles e em Nova York. O título ainda não foi divulgado.

"Woody Allen é um grande cineasta. Estamos muito orgulhosos de nos associarmos a ele, tanto para seu novo filme quanto para sua próxima série", disse o chefe da Amazon Studios, Roy Price.

Woody Allen, de 80, está escrevendo uma série de televisão para a Amazon, que estará disponível este ano. Ainda não há título, nem data de lançamento.

A cantora Miley Cyrus, a atriz Elaine May e o próprio cineasta serão as estrelas do programa, que se passará na década de 1960.