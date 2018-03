'Amanhecer' e 'Este é o Meu Garoto' lideram nomeações ao pior de Hollywood

"A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2", o capítulo final da série de vampiros adolescentes, conquistou 11 nomeações, enquanto a comédia de Adam Sandler "Este é o Meu Garoto", sobre um pai que reencontra seu filho abandonado há muito tempo, rendeu oito indicações.

O diretor-ator-roteirista Tyler Perry recebeu várias indicações, incluindo de pior atriz por seu papel recorrente de travesti como Madea em "Madea's Witness Protection", pior ator por "Good Deeds" e "A Sombra do Inimigo", e pior diretor por "Madea" e "Good Deeds".

Os prêmios Framboesa de Ouro foram criados em 1980 como uma paródia da temporada de premiações de Hollywood, que termina com o Oscar a cada ano. A cerimônia de premiação deste ano irá retornar ao seu dia tradicional na véspera do Oscar, em 23 de fevereiro.

Sandler não será capaz de repetir o sucesso do ano passado, quando a comédia "Cada Um Tem a Gêmea que Merece", em que ele interpretou os dois papeis principais, masculino e feminino, ganhou todas as 10 categorias.

Os nomeados deste ano para pior filme incluem "Este é o Meu Garoto", "Amanhecer", o filme de ficção científica "Battleship - Batalha dos Mares", o filme para a família "The Oogieloves in the Big Balloon Adventure" e "As Mil Palavras", a comédia-drama de Eddie Murphy em que a história torna um comediante praticamente mudo.

Nicolas Cage foi indicado para pior ator por dois filmes, "Motoqueiro Fantasma 2 - Espírito de Vingança" e "O Pacto", juntamente com Murphy em "As Mil Palavras", Robert Pattinson como o vampiro Edward Cullen em "Amanhecer", Sandler e Perry.

A atriz Barbra Streisand pegou uma indicação de pior atriz na comédia "Minha Mãe é uma Viagem", enquanto Kristin Stewart foi vista com maus olhos por seus papeis em "Branca de Neve e o Caçador" e "Amanhecer".

Katherine Heigl ("Como Agarrar Meu Ex-namorado"), Milla Jovovich ("Resident Evil 5: Retribuição") e Perry completam a categoria de pior atriz.

(Reportagem de Eric Kelsey)