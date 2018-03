'Amanhecer', da saga 'Crepúsculo' ganha vídeos promocionais para a televisão

SÃO PAULO - Foram lançados neste feriado dois vídeos promocionais do novo filme da saga Crepúsculo, Amanhecer. O quarto título da franquia tem estreia prevista para 18 de novembro e será a primeira parte do desfecho da história de amor entre o vampiro Edward Cullen e a adolescente comum Bella Swan, adaptação do romance teen de mesmo nome, escrito pela norte-americana Stephanie Meyer.

Os comerciais, lançados para exibição na televisão, revelam cenas contidas em outros trailer já divulgados e mostram trechos inéditos de Amanhecer parte 1.

Detalhes como o casamento dos protagonistas e a gravidez da personagem principal são revelados no teaser. A música tema do filme, It Will Rain, também já foi divulgada e é cantada por Bruno Mars. A trilha sonora completa do filme ficará disponível para download na internet a partir do dia 8 de novembro.

A segunda parte de Amanhecer - e a última de Crepúsculo - deve ser lançada em novembro de 2012.

Juntos, os três filmes anteriores da série, Crepúsculo, Lua Nova e Eclipse, arrecadaram aproximadamente US$ 1, 8 bilhões no mundo todo, de acordo com o Box Office Mojo.