Aluga-se janela para espiar o casamento de Cruise e Katie Já está tudo pronto para o casamento ds atores hollywoodianos Tom Cruise e Katie Holmes, no Castelo Odescalchi, em Bracciano, na Itália. Os convidados começam a chegar. Jennifer López com seu marido, o cantor Marc Anthony e o ator Jim Carey, estão entre eles. Uma janelinha para espiar cenas do casamento está valendo pouco menos de R$ 3 mil. O casal visitou, na quarta-feira, a Prefeitura de Roma e conversaram com o prefeito Walter Veltroni. É provável que eles tenham ido ao local obter uma licença para o casamento. Cruise, de 44 anos, e Katie, de 27 anos, ficaram noivos em junho de 2005. Os atores hollywoodianos tiveram em 18 de abril deste ano uma filha, Suri, a primeira biológica de Cruise, que já era pai de Isabella e Connor, crianças que adotou com a ex-mulher (e também atriz) Nicole Kidman. Os pais de Katie chegaram à capital italiana nesta quinta-feira e se encontraram com o casal, hospedado no hotel Hassler, no Regis Grand Hotel. Também foram vistos no aeroporto na manhã desta quinta-feira a cantora e atriz Jennifer López com seu marido, o cantor Marc Anthony e os atores Jim Carey e Brooke Shields. Brooke Shields teve um desentendimento público com Cruise no fim do ano passado, quando o astro a criticou por tomar antidepressivos durante uma depressão pós-parto. Cruise, defensor da doutrina da Cientologia, disse, em aparição ao programa da NBC Today que "depressão pode ser curada com exercícios e vitaminas, ao invés de remédios". Em setembro deste ano, Brooke revelou que Cruise, depois das declarações, foi pessoalmente desculpar-se com ela. Segundo informações não oficiais, a cerimônia deverá acontecer sábado no Castelo Odescalchi, construído no século 12 e definido como um dos mais luxuosos da Europa. A direção do castelo, contatada por telefone, não confirma nem desmente. Segundo informações divulgadas pela imprensa italiana, o evento vai durar três dias, começando nesta quinta-feira, com uma despedida de solteiro no restaurante preferido de Cruise em Roma, ?Il Bolognese?, que teria colocado no menu um dos pratos preferidos do ator: alcachofras.