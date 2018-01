Altman revela ter feito transplante de coração O medo de não mais ser contratado para dirigir um filme fez com que o cineasta Robert Altman escondesse, durante dez anos, que fez um transplante do coração. A revelação aconteceu durante a entrega de um Oscar especial por sua carreira. ?Não sei por que, mas decidi contar isso agora. Sempre mantive isso como segredo, pois há um grande estigma sobre transplantes do coração?, disse Altman, fazendo nova confissão. ?Creio que estou agora com o coração que foi de uma mulher de 40 anos, vindo de algum lugar entre Tacoma ou Washington.? Quatro vezes indicado para melhor diretor mas sem jamais ganhar um prêmio, Altman diz ainda ter disposição para continuar filmando. Perguntado sobre se faria um filme com temática semelhante a O Segredo de Brokeback Mountain, o veterano diretor não se fez de rogado. ?Não interessa se a história trata do amor entre homens, entre mulheres ou entre homens e mulheres. Se a mensagem que tem para contar for forte e verdadeira, tudo o mais são detalhes.?