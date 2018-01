Almodóvar volta às atrizes fetiche com "Volver" O cineasta espanhol Pedro Almodóvar volta às telas com Volver"(Voltar, em português), em que mostra sua paixão pelo cinema e sua terra natal, além de servir para recuperar as lembranças infantis e suas atrizes fetiche. Em meio da expectativa que sempre cerca seus trabalhos, Almodóvar apresenta amanhã em Puertollano, em sua região natal de La Mancha, aquela que definiu como "uma comédia dramática, quase um ´Indiana Jones´ de aventuras domésticas". A estréia mundial de Volver, 16.º filme do diretor, será assistida por mil convidados, o próprio diretor e por várias das atrizes protagonistas do filme, cuja filmagem terminou em 17 de outubro. Volver é, nas palavras do cineasta, um retorno às suas próprias raízes e à memória de sua mãe: "Me baseio absolutamente em minha vida, minhas lembranças e as de minha família". Também é uma volta à comédia, ao universo feminino que lhe deu tantos sucessos e a uma reflexão sobre a morte sem ser um elemento trágico. Para dar vida ao universo feminino e às complicadas relações entre mães e filhas, avós, irmãs e vizinhas, às quais rende tributo, Almodóvar conta com um extraordinário elenco de atrizes. O elenco inclui desde a "primeira garota Almodóvar", Carmen Maura, até Penélope Cruz, a atriz espanhola mais famosa da atualidade, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Chus Lampreave e a jovem Yohana Cobo.