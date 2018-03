Almodóvar receberá prêmio no Festival de San Sebastián O último filme do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, "Volver", receberá o Grande Prêmio Fipresci, entregue pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica, no Festival de Cinema de San Sebastián, informaram nesta segunda-feira os organizadores. O longa foi escolhido por mais de 350 críticos cinematográficos de 60 países que integram a Fipresci. Agustín Almodóvar, produtor e irmão do diretor, será o encarregado de receber o prêmio no próximo dia 21 de setembro na abertura da 54ª edição do Festival de San Sebastián. Esta é a segunda vez que Almodóvar, que está promovendo "Volver" nos Estados Unidos, onde estreará em 3 de novembro próximo, recebe este prêmio. A primeira vez foi em 1999 pelo filme "Tudo sobre minha mãe". O Festival de San Sebastián define Almodóvar como "um dos cineastas mais inovadores e com um universo pessoal mais rico e original do cinema contemporâneo".