Almodóvar receberá homenagem do Museu de Arte Moderna de Nova York

NOVA YORK - O Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) anunciou nesta sexta-feira, 9, que fará uma homenagem à carreira do cineasta espanhol Pedro Almodóvar durante uma festa beneficente, que será realizada em 15 de novembro na sede da instituição e terá como anfitriões Penélope Cruz e Antonio Banderas.

"Almodóvar voltou a demonstrar em seu último filme,A Pele que Habito, que é um gênio da inovação, por isso consideramos que era o momento perfeito para fazer esta homenagem", informou à Agência Efe o curador do departamento de cinema do MoMA, Rajendra Roy.

Almodóvar, ganhador de dois Oscar por Tudo Sobre Minha Mãe (1999) e Fale com Ela (2002), será o protagonista da quarta edição da festa beneficente do museu, cujo lucro serve para manter a coleção cinematográfica do MoMA.



Roy lembrou que a instituição nova-iorquina já exibiu alguns filmes do diretor espanhol, como Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos e Ata-me, e não descartou organizar no futuro uma retrospectiva de todos os seus filmes.

Almodóvar segue os passos do australiano Baath Luhrmann, diretor de filmes como o musical Moulin Rouge e o épico Austrália, que recebeu a primeira homenagem do MoMA há quatro anos, seguido dos americanos Tim Burton e Kathryn Bigelow.

O MoMA confirmou também nesta sexta-feira que a festa de 15 de novembro contará com a presença de Penélope Cruz e Antonio Banderas, dois atores consagrados cujas carreiras estão intimamente ligadas à de Almodóvar, além de outras celebridades como o estilista Karl Lagerfeld e a diretora da revista Vogue, Anna Wintour.