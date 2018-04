Almodóvar prepara filme sobre Guerra Civil espanhola

O cineasta Pedro Almodóvar disse nesta terça-feira, 19, que um de seus projetos para o futuro próximo será um filme sobre a Guerra Civil espanhola. Em entrevista à Agência Efe, Almodóvar afirmou em Cannes que já tem vários projetos em andamento após seu último trabalho, "Los Abrazos Rotos", e um deles será um filme peculiar sobre a Guerra Civil em seu país.

"Nunca pensei que fosse fazer um filme sobre a Guerra Civil, mas é um tema pelo qual me sinto muito próximo, apesar de não ter nenhum familiar morto no conflito", disse o cineasta. "Quero fazer algo especial. Não vai haver tiros, não vai haver combate. Quero falar de outras coisas, de pessoas que ainda estão vivas e que naquela época eram muito jovens. Não sei quando farei esse filme, mas ele já está na minha cabeça, já estou escrevendo", afirmou.

Almodóvar disse ainda que vai se inspirar na história de pessoas como o poeta espanhol Marcos Ana, que nasceu em 1920 e foi detido na adolescência durante a Guerra Civil. "Ele passou 25 anos em uma prisão franquista. Entrou com 16 e saiu quando tinha 42, por isso sua adolescência foi toda marcada pela guerra", disse.

A Guerra Civil não é a única frente do cineasta. Mais uma vez, Almodóvar se movimenta em várias direções e se mostra pouco preciso no momento de assinalar qual seria o 18º filme de sua carreira. "Atualmente estou dividido entre várias histórias. Tenho também uma comédia, e como todo mundo me pede um trabalho nesse gênero me sinto quase obrigado a fazê-lo. E ainda tenho outra, que já está praticamente pronta e que provavelmente será meu próximo filme. Mas isso só decidirei no futuro", afirmou o cineasta espanhol.