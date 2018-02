Almodóvar muda título de filme para não coincidir com o novo de Scorsese

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar anunciou nesta quarta-feira, 18, que decidiu mudar o título de seu novo filme, atualmente em fase de pós-produção, para não coincidir com o nome, em inglês, do que está sendo rodado pelo norte-americano Martin Scorsese.

O filme, baseado no romance Silêncio, do japonês Shusaku Endo, teria o mesmo título da obra literária, mas agora se chamará Julieta para não causar confusão com Silence, produção de Scorsese que está prevista para entrar em cartaz na mesma época que a de Almodóvar, no ano que vem.

“Acho que são silêncios demais na mesma época e prefiro evitar equívocos futuros”, disse Almodóvar em nota, na qual observou que o romance também vai voltar a ser publicado e se baseia nas peripécias de missionários jesuítas no Japão feudal do século 17.