Almodóvar filmará 'Los Abrazos Rotos' com Penélope Cruz

Pedro Almodóvar confirmou nesta terça-feira, 11, em Madri, que vai rodar seu novo filme, Los Abrazos Rotos (Abraços Rasgados, em tradução livre), com Penélope Cruz, Blanca Portillo e Lluís Homar. O longa é uma "história de amor louco" que engloba vários estilos cinematográficos, centrando-se no cine negro dos anos 50. Penélope foi protagonista do último filme do diretor espanhol, Volver, cujo papel lhe rendeu uma candidatura ao Oscar de melhor atriz na última edição do prêmio. O cineasta espanhol falou nesta terça sobre o novo filme que, segundo ele, terá o maior roteiro de sua filmografia. Almodóvar conversou com a imprensa durante o lançamento do disco B.S.O. (Trilha Sonora Original) sobre as músicas de suas produções. Lançado pela EMI, o disco contém uma eclética seleção musical de toda sua filmografia. Los Abrazos Rotos terá "um registro interpretativo de Penélope que nenhum cineasta mostrou até agora", além de incluir um papel de igual relevância para Blanca Portillo (Volver) "escrito na medida" para "uma das atrizes mais talentosas do cinema e do teatro atualmente", disse Almodóvar. Estão ainda no elenco Lluís Homar (A Má Educação) em um papel protagonista e outros três atores masculinos que ainda não foram escolhidos para papéis secundários. A história se passa em dois tempos distintos, na década de 90 e na atualidade, segundo explicou o diretor, que pretende começar a pré-produção em janeiro. A música tem uma função especial nos filmes do cineasta. "É meu modo de conceber o cinema e é essencial para mostrar o que ocorre com os personagens", explicou Almodóvar, que recorre ás canções de sua vida para reproduzir sensações na tela. Assim, conseguiu expressar o pranto de Darío Grandinetti em Fale com Ela, graças ao Cucurrucucú Paloma cantada por Caetano Veloso, ou a emoção que embarga a personagem de Carmen Maura ao ver sua filha, interpretada por Penélope Cruz, cantar Volver com a voz emprestada da cantora Estrella Morente.