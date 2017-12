Almodóvar e Penélope Cruz em cartaz do Festival de Cannes O diretor espanhol Pedro Almodóvar e a atriz, também espanhola, Penélope Cruz, participaram do ensaio fotográfico para o cartaz do 60.º Festival de Cinema de Cannes, que será realizado na cidade francesa entre os dias 16 e 27 de maio. A atriz protagoniza o mais recente filme do cineasta, Volver, lançado no ano passado. A organização do Festival de Cannes disse neste domingo, 15, em comunicado, que Juliette Binoche, Jane Campion, Souleymane Cissé, Gérard Depardieu, Samuel Jackson, Bruce Willis e Wong Kar Wai também aparecem no cartaz deste ano. O fotógrafo Christophe Renard, encarregado da composição, se inspirou na "energia criativa do cinema" que constitui "uma homenagem aos atores e aos produtores que participam deste festival". A matéria-prima do trabalho são as fotos do fotógrafo Alex Majoli, da agência Magnum, feitas durante a última edição do festival. Scorsese Apenas alguns meses depois de ganhar o Oscar da Academia de Hollywood, por Os Infiltrados, o cineasta norte-americano Martin Scorsese dará, em 24 de maio, uma aula sobre direção de cinema para estudantes e cinéfilos em Cannes. Antes de Scorsese, esta tarefa já foi desempenhada em anos anteriores por seus colegas Stephen Frears, Nanni Moretti, Wong Kar Wai e Sydney Pollack. Além da aula, Scorsese entregará o prêmio de melhor filme do festival na cerimônia de encerramento em 27 de maio. E ainda vai anunciar a criação de uma nova fundação, a World Cinema Foundation, dedicada à preservação e restauração de obras-primas do mundo do cinema.