Almodóvar é o favorito em festival chileno "Volver", do espanhol Pedro Almodóvar, confirmou que além de ser o favorito dos críticos também é do público que visita o 13.º Festival de Cinema de Valdivia, 700 quilômetros ao sul de Santiago, onde é um dos mais aclamados, informaram os organizadores. A atriz Lola Dueñas, uma das protagonistas, viajou a cidade e foi muito aplaudida ao conversar brevemente com os espectadores, logo após a exibição do longa-metragem. Lola, conhecida pelos chilenos por sua participação em outra produção de Almodóvar, "Fale com ela", disse que esse foi o seu maior desafio, porque assumiu um dos papéis principais de um filme que é baseado principalmente em atuações. Com essa perspectiva, Almodóvar volta ao tema das mulheres, retratando as relações familiares, co-relacionadas ao lado mais feminino do ser humano e à emoção. Além disso, "Volver" retoma um dos mais famosos tangos de Carlos Gardel, em uma das cenas da atriz Penélope Cruz (sob a voz da cantora Estrella Mortente). A 13.ª edição do Festival de Cinema de Valdivia, que abre na sexta-feira, será encerrada na próxima quarta.