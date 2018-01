Almodóvar apresenta "Volver" em Nova York O cineasta espanhol Pedro Almodóvar e as atrizes de seu último filme, "Volver", entre elas Penélope Cruz e Carmen Maura, participaram na noite deste sábado do Festival de Cinema de Nova York, que escolheu o novo trabalho do diretor como sua atração principal. A presença de Penélope Cruz provocou um grande alvoroço no festival, que tem um grande reconhecimento na indústria do cinema, mas está afastado do "glamour" e das "estrelas" que desfilam por outros tapetes vermelhos nos Estados Unidos. Na verdade, a escolha de "Volver" como atração principal do festival é de grande importância, já que cinco dos últimos dez filmes que ocuparam esta posição concorreram posteriormente ao Oscar. "Cada estréia é diferente, porque cada público é diferente, mas eu trato de vivê-las como a primeira vez. Por isso, estar aqui é algo muito especial", reconheceu Almodóvar. Penélope Cruz se mostrou iludida pelo reconhecimento que obteve da imprensa e da crítica americana por sua interpretação de Raimunda, e assegurou que se trata do personagem mais "difícil e exigente" que interpretou em sua carreira. Carmen Maura, por outro lado, destacou a boa receptividade do filme nos festivais estrangeiros onde ele foi exibido, apesar de retratar um aspecto muito particular da Espanha castelhana. A atriz, que não trabalhava com Almodóvar há mais de 15 anos, disse que para voltar a colaborar com o diretor "primeiro teria que ver qual papel" seria oferecido. Entre os presentes na exibição de "Volver" estava o líder da banda U2, Bono Vox, e a atriz americana Kathleen Turner, que afirmou que ficaria "encantada" em trabalhar com Almodóvar. O vocalista de U2 afirmou que o diretor espanhol é um "mestre" do cinema, com uma enorme "visão", e que Penélope Cruz é uma "grande atriz, apesar de seu talento às vezes ficar escondido por causa de sua beleza". Após a apresentação no Festival de Cinema de Nova York, "Volver" estreará nas salas comerciais americanas, no dia 3 de novembro.