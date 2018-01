Alicia Vikander e Michael Fassbender vivem história de amor na ficção e na vida real

O que é melhor do que um filme choroso de Hollywood baseado em um livro best-seller? Quando os astros se apaixonam de verdade durante as filmagens.

Esse é o apelo de A Luz Entre Oceanos, uma história de cortar o coração inspirada no romance de 2013 de mesmo nome da autora M. L. Stedman e estrelada por Alicia Vikander, vencedora de um Oscar, e Michael Fassbender. O filme estreia nos cinemas norte-americanos na sexta-feira, 2.

A história, que se passa na Austrália do anos 1920, conta a vida trágica de um zelador de farol (Fassbender) e sua esposa (Vikander), que sofreu dois abortos espontâneos. Quando um barco com um bebê chega à praia da ilha remota em que vivem, eles decidem criá-lo como seu filho – até conhecerem sua mãe verdadeira anos depois.

A sueca Alicia, de 27 anos, uma das jovens atrizes mais procuradas mesmo antes de conquistar um Oscar em fevereiro por seu papel coadjuvante em A Garota Dinamarquesa, havia se encontrado brevemente com Fassbender um ano antes do início das filmagens, no final de 2014, na Nova Zelândia.

"Nós nos conhecemos na pista de dança do Festival Internacional de Cinema de Toronto e (na premiação do) Bafta (Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão, em inglês) – ele dança bem", contou Alicia à Reuters.

"Mas na verdade nós não... nós nos conhecemos devidamente em Wellington durante os ensaios", acrescentou Fassbender, de 39 anos.

Durante as filmagens, o diretor Derek Cianfrance pediu para os dois morarem em um farol remoto por um mês, e no final de 2014 surgiu a notícia de que os dois estavam namorando.

Alicia disse que chorou a primeira vez que leu o roteiro do filme e que muitas vezes foi exaustivo gravar cenas tão emotivas.

"Eu cai em prantos a primeira vez que o li, porque é muito humano...dá a sensação de são pessoas de verdade, dramas de verdade", disse ela.

"Ajudou eu já admirar Michael como ator desde que vi filmes como Hunger e À Deriva. É como se você visse um ser muito natural para cada personagem que acho que ele fez, mas ao conhecê-lo você entende quanto trabalho entra na preparação", acrescentou.

Tanto Fassbender, que protagoniza Steve Jobs, quanto Alicia disseram ter ficado com uma boa sensação sobre o resultado final do filme enquanto o faziam.

"Parecia que tínhamos bons ingredientes. Depois tudo depende de as plateias o aceitarem ou não. Isso é algo que você realmente nunca pode saber", disse ele.