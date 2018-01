Alicia Vikander aparece pela primeira vez como Lara Croft em 'Tomb Raider'

Alicia Vikander apareceu pela primeira vez como Lara Croft nas primeiras fotos do novo Tomb Raider. As imagens mostram a atriz sueca em cenas do filme baseado no célebre game de aventura. A estreia está prevista para 16 de março de 2018. As fotos foram tiradas no set de gravação do longa.

Vencedora do Oscar de atriz coadjuvante por A Garota Dinamarquesa (2015), Alicia lidera a nova encarnação da personagem Lara Croft nos cinemas. A intérprete também acumulou papéis de destaque em Ex Machina (2015) e Jason Bourne (2016).

Tomb Raider narra as origens da personagem. Lara Croft sai em expedição para completar o trabalho do pai arqueólogo e descobrir segredos ancestrais. A aventura, porém, ganha tons de luta por sobrevivência.