'Alice no País das Maravilhas' se mantém no topo das bilheterias nos EUA

Cena de 'Alice no País das Maravilhas'. Foto: Reprodução

O filme Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton, se mantém no mais alto posto da bilheteria pela terceira semana consecutiva ao arrecadar neste fim de semana US$ 34,5 milhões, totalizando uma arrecadação nos EUA e no Canadá de US$ 265,8 milhões desde sua estreia. A receita de arrecadação mundial subiu agora para US$ 565,8 milhões.

O chefe de distribuição nacional da Warner Bros., Chuck Viane, disse à revista Variety que o uso dos recursos 3D no filme é a chave do sucesso. "Demonstra que nos atualmente e nas mãos da pessoa certa, como o diretor Tim Burton, o 3D só aperfeiçoa o resultado final", disse.

Em segundo lugar no ranking americano ficou o filme infantil Diary of a Wimpy Kid, com US$ 21,8 milhões. O longa conta a história de um estudante que tenta melhorar seu status social. Por sua vez, a estreia da comédia de ação Caçador de Recompensas, com Jennifer Aniston e Gérard Butler, alcançou a terceira posição com US$ 21 milhões.

No quarto lugar aparece a futurista Repo Men, com Jude Law e Forest Whitaker, com US$ 6,1 milhões, enquanto a comédia Ela é Demais Pra Mim conseguiu a quinta posição, com US$ 6 milhões de arrecadação.

Zona Verde, a estreia da semana anterior protagonizada por Matt Damon, caiu para o sexto lugar, com US$ 5,9 milhões. Os ocupantes dos últimos quatro lugares da lista dos dez filmes mais vistos do fim de semana foram Ilha do Medo, com US$ 4,7 milhões; Avatar, com US$ 4 milhões; Our Family Wedding, com US$ 3,8 milhões; e Remember Me, com US$ 3,2 milhões.

O filme independente Greenberg, com Ben Stiller, ingressou mais de US$ 120 mil em sua estreia em três salas do país.