'Alice no País das Maravilhas' lidera nos cinemas mundiais

LOS ANGELES, 28 de março (Hollywood Reporter) - A versão 3D de "Alice no País das Maravilhas" criada pelo diretor Tim Burton - um dos dois filmes a ocupar o primeiro lugar nas bilheterias internacionais nos primeiros três meses do ano - encerrou o primeiro trimestre no primeiro lugar pelo quarto fim de semana consecutivo.

O filme da Disney rendeu 46 milhões de dólares no fim de semana em 7.170 cinemas em 51 países, totalizando arrecadação de 363 milhões de dólares em todo o mundo menos EUA e Canadá. Sua bilheteria global está em 656,1 milhões de dólares.

Antes de "Alice", a sede por diversão 3D no restante do mundo levou "Avatar", da 20th Century Fox, para o primeiro lugar por oito semanas consecutivas, até 28 de fevereiro.

A título de comparação, entre janeiro e o final de março de 2009 oito filmes se alternaram na posição de número 1 internacional (exceto EUA e Canadá), incluindo "Madagascar 2 - a Grande Escapada", da DreamWorks Animation, e "Gran Torino", de Clint Eastwood.

No último fim de semana "Alice" foi desafiado por "Como Treinar o Seu Dragão", da DreamWorks Animation, que atraiu 31 milhões de dólares a partir de 5.594 cinemas em 35 países.

A arrecadação internacional (fora dos EUA e Canadá) da animação em 3D sobre um adolescente viking solitário que faz amizade com um dragão gigante está em 42 milhões de dólares; incluindo a América do Norte, chega a 85,3 milhões. "Como Treinar o Seu Dragão" estreou como número 1 na América do Norte e foi o segundo colocado, atrás de "Alice", no restante do mundo.

"Dragão" estreou como número 1 no Brasil, México e Espanha, mas teve sua melhor performance na Rússia.

Enquanto isso, "Avatar" atraiu mais 7,6 milhões de dólares no fim de semana de 2.600 cinemas em 63 países, elevando seu total mundial (sem EUA e Canadá) para inusitados 1,95 bilhão de dólares. O blockbuster do diretor James Cameron foi o quarto colocado no fim de semana, atrás de "Ilha do Medo", de Martin Scorsese, que vendeu 10 milhões de dólares em ingressos em 46 países. O drama estrelado por Leonardo DiCaprio já arrecadou ao todo 125,6 milhões de dólares fora da América do Norte.

O quinto colocado foi "Um Sonho Possível," com a ganhadora do Oscar Sandra Bullock, que vendeu 6,7 milhões de dólares no fim de semana em 28 países fora da América do Norte (totalizando 224 milhões de dólares no resto do mundo até agora).

A comédia romântica "Caçador de Recompensas", do diretor Andy Tennant e estrelado por Jennifer Aniston e Gerard Butler, vendeu 6,1 milhões de dólares em 1.705 cinemas de 31 países.

