'Alice', de Tim Burton, lidera bilheteria global

O filme também faturou 94 milhões de dólares a mais em outros 40 países, acabando com o reinado global de 11 semanas de "Avatar".

O total mundial foi estimado em 210,3 milhões de dólares, e a produção ainda não estreou em 40 por cento do mercado internacional.

A Disney disse que a estreia melhor que o esperado nos Estados Unidos e no Canadá bateu novos recordes para um filme lançado em março e no primeiro trimestre.

"Alice" também teve o melhor desempenho de um filme que não faz parte de uma sequência, e estabeleceu uma nova referência para os títulos em 3D e Imax.

Além disso, o filme é a melhor estreia do diretor Tim Burton, superando o início de 68,5 milhões de dólares do remake de "O Planeta dos Macacos", de 2001.

De modo conservador, especialistas da área previam um fim de semana de estreia acima dos 75 milhões de dólares para a arrojada reinvenção do clássico de Lewis Carroll.

O último filme a atingir esse nível foi "Avatar", que faturou 77 milhões de dólares na estreia em dezembro.

Johnny Depp estrela como o Chapeleiro Maluco, enquanto a atriz australiana Mia Wasikowska interpreta Alice. A namorada de Burton, Helena Bonham Carter, e Anne Hathaway são a Rainha Vermelha e a Rainha Branca, respectivamente.

As avaliações sobre o filme foram mistas, com os críticos mais entusiasmados com o esplendor visual do filme do que com a sua essência narrativa.

