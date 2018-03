'Alice' de Tim Burton domina bilheterias do Reino Unido

O filme de Tim Burton, com Johnny Depp no papel do Chapeleiro Maluco, Helena Bonham Carter como a Rainha Vermelha e Matt Lucas como Tweedledum e Tweedledee, superou em 26 por cento o recorde de estreias de filmes em 3D no Reino Unido, que era de "Avatar".

Também marcou um recorde britânico para filmes lançados em março, tradicionalmente um período de calmaria em matéria de grandes lançamentos.

"Avatar", de James Cameron, caiu para o segundo lugar, após dez semanas na liderança, e "The Crazies", um remake de um filme de terror pouco conhecido dos anos 1970 ("O Exército do Extermínio"), se manteve no terceiro lugar.

Mark Wahlberg e Rachel Weisz no thriller "Um Olhar do Paraíso" caíram do segundo para o quarto lugar, e "A Princesa e o Sapo", da Disney, caiu uma posição, para a quinta.

O trabalho mais recente de John Travolta, "Dupla Implacável", subiu duas posições, para a sexta, logo à frente de "Percy Jackson e o Ladrão de Raios", uma história envolvendo um colégio moderno e deuses da antiguidade grega, que caiu duas posições, para a sétima.

O oitavo lugar foi da comédia romântica "Leap Year", com Amy Adams no papel de uma mulher de Boston que viaja à Irlanda para pedir seu novo namorado em casamento.

"Idas e Vindas do Amor" caiu três posições, para a nona, e "Direito de Amar" caiu uma posição, para a décima.