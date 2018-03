'Alice' de Tim Burton continua líder nos EUA e Canadá

A versão cinematográfica de Tim Burton para "Alice No País das Maravilhas" segue como líder de bilheteria nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá, com US$ 62 milhões arrecadados apenas neste final de semana.

O filme em 3D de Burton, protagonizado por Johnny Depp e Anne Hathaway, estreou no final de semana anterior e já quebrou a barreira dos US$ 200 milhões de faturamento nos cinemas da América do Norte.

A estreia de "Zona Verde", com Matt Damon, teve desempenho abaixo do esperado e fechou o final de semana em segundo lugar no ranking das bilheterias americanas e canadenses, com US$ 14,5 milhões.

Cena do desenho animado de Tim Burton. Foto: Divulgação

A volta da dobradinha entre Damon e o diretor Paul Greengrass, que dirigiu "A Supremacia Bourne" (2004) e "O Ultimato Bourne" (2007), em uma história sobre a invasão do Iraque pareceu não empolgar o público como outros filmes sobre o tema, como "Guerra ao Terror", vencedor do Oscar de Melhor Filme neste ano.

A comédia adolescente "Ela é Demais pra Mim" ficou em terceiro lugar com US$ 9,6 milhões, logo à frente do romântico "Lembranças", estrelado por Robert Pattinson ("Crepúsculo"), que ganhou US$ 8,3 milhões.

"Ilha do Medo", de Martin Scorsese, alcançou o quinto lugar com US$ 8,1 milhões. A comédia "Our Family Wedding" estreou no sexto posto, com arrecadação de US$ 7,6 milhões.

"Avatar" continua presente na lista dos filmes mais vistos em sétimo lugar, com US$ 6,6 milhões. O total acumulado nos cinemas de EUA e Canadá é de US$ 730 milhões.

A lista dos dez filmes mais vistos do final de semana fica completa com "Atraídos Pelo Crime", com US$ 4,29 milhões; "Tiras em Apuros", com US$ 4,23 milhões; e "The Crazies", com US$ 3,6 milhões.