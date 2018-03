Alice Braga será jurada do prêmio Luigi de Laurentis em Veneza

A atriz brasileira Alice Braga, conhecida por seus papéis em filmes como Cidade de Deus (2002) e, mais recentemente, Eu Sou a Lenda (2007) - em que contracena com Will Smith - fará parte do Júri Internacional no prêmio Luigi De Laurentis, que será entregue na 65º Mostra Internacional de Arte Cinematográfica, organizada pela Bienal de Veneza. Junto com a atriz brasileira, farão parte do júri o diretor tunisiano Abdellatif Kechiche, o diretor e produtor norte-americano Gregory Jacobs; o crítico, produtor e diretor Donald Ranvaud; e a roteirista Heidrun Schleef. O Júri Internacional do Prêmio Luigi De Laurentis vai premiar com o Leão do Futuro o melhor filme dentre aqueles que, em todas as categorias do festival, representam a estréia em longas-metragens de seus diretores. Nos últimos anos, os filmes que venceram esse prêmio foram Le Grand Voyage (2004), de Ismael Ferroukhi, 13 - Tzameti (2005), de Gela Babluani, Khadak (2006) de Peter Brosens e Jessica Woodworth e La Zona de Rodrigo Plà (2007).