Alice Braga quer ser latina bem-sucedida em Hollywood A atriz brasileira Alice Braga disse hoje que gostaria de se somar à lista de latinas bem-sucedidas em Hollywood, e espera que sua estréia nos EUA, com o filme "Journey to the End", lhe dê essa oportunidade. "Acabo de terminar minha participação neste filme e seria muito positivo que ajudasse me a colocar em Hollywood", declarou a atriz à imprensa no XXI Festival Internacional de Cinema de Guadalajara. Ela acrescentou que se isso acontecer, não deixaria de trabalhar no cinema latino-americano "que tem muito a aportar ao mundo". Alice Braga disse que "Journey to the End" é dirigido pelo americano Eric Eason, recente vencedor do Tribeca Filme Festival, de Nova York com seu filme "Manito". A atriz brasileira apresenta no Festival de Guadalajara o filme "Sólo Dios sabe", dirigido pelo mexicano Carlos Bolado, que compete nas seções oficiais de Longa-metragem de Ficção Ibero-americano e Longa-metragem Mexicano de Ficção. Alice Braga, sobrinha da atriz Sonia Braga, comentou que nunca tinha feito cinema americano e para ela foi uma "grande experiência". Alice Braga disse que por enquanto não tem nenhum compromisso cinematográfico e que só busca apoiar a promoção dos filmes nos quais atuou recentemente. Alice Braga, de 22 anos, participou do filme "Cidade Baixa".