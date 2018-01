Alice Braga integra júri do Festival de Locarno

A atriz brasileira Alice Braga é uma das integrantes do júri do Festival Internacional de Cinema de Locarno. O evento, que realiza sua 67ª edição entre 6 e 16 de agosto, também tem como jurados a atriz Connie Nielsen e os diretores Diao Yinan (vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim deste ano, por Bai Ri Yan Huo) e Thomas Arslan, além de Gianfranco Rosi, que venceu o Leão de Ouro no Festival de Veneza de 2013 com Sacro GRA, presidindo o júri.

O diretor brasileiro Helvécio Marins Jr. participa do júri de curtas-metragens do evento, na companhia do ator Rutger Hauer, que o preside, e dos cineastas Lois Patiño, Myroslav Slaboshpytskiy e Nicole Vögele. A programação de filmes do festival deve ser anunciada na quarta-feira, 16.