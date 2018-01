Alice Braga entra para elenco de filme derivado da saga 'X-Men'

A atriz brasileira Alice Braga foi escalada para o elenco de Novos Mutantes, filme que fará parte da franquia X-Men e será dirigido por Josh Boone, informou nesta quinta-feira o site da revista The Hollywood Reporter.

Conhecida nos Estados Unidos por seus trabalhos em Eu Sou a Lenda , Predadores, Elysium e atualmente na televisão com a segunda temporada da série A Rainha do Sul, Alice substituirá Rosario Dawson no papel da heroína porto-riquenha Cecília Reyes,

Dawson deixou a produção por motivos ainda desconhecidos e abriu mão de dar vida à personagem que nos quadrinhos da Marvel gera um campo de proteção ao redor de seu corpo. A mutante também é uma cirurgiã e chegou a integrar a equipe dos X-Men.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A atriz se junta a um elenco formado por Anya Taylor-Joy (Fragmentado), Maisie Williams (Game of thrones), Charlie Heaton (Stranger things) e ao também brasileiro Henry Zaga (13 reasons why).

O papel de Zaga, radicado em Los Angeles e cujo nome verdadeiro é Henrique Gonzaga, será o do brasileiro Roberto da Costa, conhecido como Mancha Solar.

Novos Mutantes contará a história de cinco jovens mutantes que devem aceitar seus poderes para escapar de uma base secreta na qual estão presos e começará a ser rodado em julho para chegar às salas de cinema em abril de 2018.