Alguns filmes que trazem bandidos rumando para o Brasil

A América do Sul – e o Brasil, em especial – era a principal rota de fuga para bandidos, ao longo do século 20. Cidades ainda subdesenvolvidas, com leis brandas e recheadas de pontos de esconderijo tornavam cidades como o Rio de Janeiro o principal destino para quem queria escapar das garras da lei dos EUA e da Europa. E isso foi bem apresentado principalmente pelo cinema.

Desde Alec Guinness no papel de um bancário que foge para a Cidade Maravilhosa depois de roubar um carregamento de ouro em O Mistério da Torre (1951) até os fugitivos liderados por Vin Diesel que se escondem no Rio em Velozes e Furiosos 5: Operação Rio (2011), o Brasil é uma das mecas da bandidagem, evidenciando assim estereótipos muitas vezes criticados pelos governos locais. Veja alguns filmes que trazem bandidos rumando para o nosso País.