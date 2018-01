Alfred Hitchcock é homenageado em mostra de Cuba Um ciclo de cinema dedicado ao "mestre do suspense", o britânico Alfred Hitchcock (1899-1980), com vários de seus filmes mais famosos, acontece este mês em Havana. Organizada pela Cinemateca de Cuba, a mostra compreende 34 filmes do diretor de clássicos como Vertigem e Psicose, além da estréia nacional da versão britânica de Pacto Sinistro, uma série de TV e 13 documentários. Inaugurado no sábado e aberto ao público durante todo o mês o ciclo propõe, entre outros filmes, Desaparece uma Dama, Rebeca, A Sombra da Dúvida, Suspeita, Agonia de Amor, Janela Indiscreta e Trama Macabra. Também inclui o documentário Mestres do Cinema: Alfred Hitchcock, no qual o cineasta, com o seu peculiar senso de humor e a sua reconhecida agudeza, revela sua relação com os atores de seus filmes, os personagens de suas obras e a técnica do suspense. Nascido em 13 de agosto de 1899 em Leytonstone, em Londres, depois de uma carreira muito fértil, Hitchcock morre em Los Angeles em 29 de abril de 1980.