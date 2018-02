Alfonso Cuarón anunciará indicados ao Oscar

O cineasta mexicano Alfonso Cuarón sera um dos responsáveis por revelar os indicados à 87ª edição dos Oscar no dia 15 de janeiro, no teatro Samuel Goldwyn da Academia de Hollywood em Beverly Hills, segundo um anúncio da organização.

Cuarón, que no ano passado ganhou duas estatuetas por Gravidade, será acompanhado pelo diretor J. J. Abrams, e ambos anunciarão os candidatos das 11 categorias de caráter mais técnico em uma breve cerimônia que começará às 5h30 do horário local (11h30 em Brasília).

Pela primeira vez, a Academia incluirá as 24 categorias do Oscar na transmissão simultânea do anúncio das indicações, que poderá ser acompanhado pelo portal Oscars.org. Até agora, só as mais midiáticas eram transmitidas, enquanto o resto era publicado diretamente na internet.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim, Cuarón e Abrams lerão os indicados à melhor filme de animação, documentário, curta documentário, edição, canção original, desenho de produção, curta de animação, curtametragem, som, mixagem de som e efeitos visuais. A partir das 5h38 (11h38 em Brasília), o ator Chris Pine e a presidente da Academia Cheryl Boone Isaacs informarão as categorias restantes, entre elas as de interpretação, assim como a de melhor filme, filme estrangeiro, roteiro original, roteiro adaptado e, por fim, diretor.

"Esta nova aproximação permite que a Academia reconheça mais amplamente a excelência de nossa indústria e destaca toda a gama das artes e das ciências cinematográficas", disse Boone Isaacs em um comunicado.

A 87ª edição dos Oscar será realizada no dia 22 de fevereiro, no Teatro Dolby de Los Angeles.